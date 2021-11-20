Sivasspor galibiyet hasretini sonlandıramadı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor galibiyet hasretini sonlandıramadı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Spor
Sivasspor galibiyet hasretini sonlandıramadı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybeden Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybeden Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.

Ligde son olarak 7. haftada konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenen kırmızı-beyazlı ekip, sonraki 6 maçta 3 puan sevinci yaşayamadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 8. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olurken, 9. haftada sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2, 10. haftada Adana Demirspor'la iç sahada 1-1, 11. haftada Altay ile deplasmanda 1-1, 12. haftada da sahasında GZT Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde bugün deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybeden Sivas ekibinin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Geride kalan periyotta ligde 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan kırmızı-beyazlılar, kötü gidişatını da sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Beşiktaş'ta krizi körükleyecek sözler! Sergen Yalçın, Alanya mağlubiyetinin sorumluluğunu üstlenmedi

Beşiktaş'ta krizi körükleyecek sözler! Sergen Yalçın, Alanya mağlubiyetinin sorumluluğunu üstlenmedi

 Kabustan uyanamıyorlar! Beşiktaş, 2012 yılından sonra ilk kez üst üste 3 mağlubiyet aldı

Kabustan uyanamıyorlar! Beşiktaş, 2012 yılından sonra ilk kez üst üste 3 mağlubiyet aldı

 Emre Belözoğlu rüyayı yaşıyor! Başakşehir, Sivasspor'u da yenerek Süper Lig devlerinin önüne geçti

Emre Belözoğlu rüyayı yaşıyor! Başakşehir, Sivasspor'u da yenerek Süper Lig devlerinin önüne geçti

AA / Serhat Zafer - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title