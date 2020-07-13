HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Sivasspor galibiyet hasretini Kadıköy'de sonlandırdı!

Ligde en son 27. haftada evinde Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Sivas ekibi, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 4 lig maçında da 3 puan alamadı.

Sivasspor galibiyet hasretini Kadıköy'de sonlandırdı!
13.07.2020 10:46 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:49

Ligde en son 27. haftada evinde Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Sivas ekibi, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 4 lig maçında da 3 puan alamadı.

Denizlispor galibiyetinin ardından deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, bir sonraki hafta ise sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 kaybetti.

Golsüz berabere kaldığı Kasımpaşa deplasmanında da galibiyet sevinci yaşayamayan kırmızı-beyazlı ekip, ligin 31. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a iç sahada 1-0 mağlup oldu.

Avrupa kupaları maçlarına katılma mücadelesi veren takımlar arasında yer alan kırmızı-beyazlı ekip, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek hem altın değerinde 3 puanın sahibi oldu hem de 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak Spor
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi Magazin
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan...
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 3. Sayfa
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir Dünya
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi Magazin
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 3. Sayfa
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Türkiye'deki bir e-ticaret sitesinde çocuk kıyafetlerinin fahiş fiyatlara satılması kafaları karıştırdı
Türkiye'deki bir e-ticaret sitesinde çocuk kıyafetlerinin fahiş fiyatlara satılması kafaları karıştırdı
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Muhalefetin itirazı üzerine sosyal medya düzenlemesinden bazı maddeler çıkarıldı! Metin yeniden Erdoğan'ın önünde
Muhalefetin itirazı üzerine sosyal medya düzenlemesinden bazı maddeler çıkarıldı! Metin yeniden Erdoğan'ın önünde
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
CAS, Manchester City'nin Avrupa'dan men cezasını kaldırdı
CAS, Manchester City'nin Avrupa'dan men cezasını kaldırdı
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
ABD'li e-ticaret sitesinde, ilanlara kripto kodlar ekleyerek kayıp çocukları on binlerce dolara satıyorlar
ABD'li e-ticaret sitesinde, ilanlara kripto kodlar ekleyerek kayıp çocukları on binlerce dolara satıyorlar
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
Gram altın 399 lira seviyelerinde
Gram altın 399 lira seviyelerinde
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Cahit Özkan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Mabel Matiz Demet Akalın Bergüzar Korel
Spor İrfan Buz Sergen Yalçın Ali Palabıyık Henry Onyekuru İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Çocuk Temmuz Ayasofya Sivasspor
Şu an buradasınız: Sivasspor galibiyet hasretini Kadıköy'de sonlandırdı! - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 11:50:28. #1.15#
title