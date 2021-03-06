Sivasspor, Galatasaray maçına hazır
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yağmur altında basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.
Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.
Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / OĞUZHAN SARZEP