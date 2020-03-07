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Sivasspor, Galatasaray maçına hazır

Sivasspor, Galatasaray ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

07.03.2020 19:37 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:37
Sivasspor, Galatasaray maçına hazır

Sivasspor, ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Vali Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.


Sivasspor ile Galatasaray Süper Lig'in 25. hafta maçında yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele hakem Mete Kalkavan görev yapacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

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