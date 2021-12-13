Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi'nden lider çıkan Galatasaray, Süper Lig'de de çıkışa geçmek için Sivassapor'u mağlup etmek istiyor. Peki Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları merak ediyor. Sivasspor -Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları araştırılıyor.

Sivasspor - Galatasaray maçı 13 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'da başlayacak.

Sivasspor - Galatasaray maçı 13 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Kerem, Gradel, Henrique, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao (Luyindama), Nelsson, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne

Sivasspor ile Galatasaray Lig'de bugüne kadar 30 kez rakip oldu. Bu maçlarda 19 kez sarı kırmızılılar sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı beyazlılar 3 puan aldı. 6 maç ise berabere sonlandı.

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