Sivasspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları merak ediyor. Sivasspor -Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları araştırılıyor.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor - Galatasaray maçı 13 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'da başlayacak.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Galatasaray maçı 13 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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