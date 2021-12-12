Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi'nden lider çıkan Galatasaray, Süper Lig'de de çıkışa geçmek için Sivassapor'u mağlup etmek istiyor. Peki Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sivasspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları merak ediyor. Sivasspor -Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları araştırılıyor.
SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Sivasspor - Galatasaray maçı 13 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'da başlayacak.
SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Galatasaray maçı 13 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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