Sivasspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler kimler? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler kimler?

Sivasspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler kimler?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi'nden lider çıkan Galatasaray, Süper Lig'de de çıkışa geçmek için Sivassapor'u mağlup etmek istiyor. Peki Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler kimler?

Sivasspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları merak ediyor. Sivasspor -Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler kimler? soruları araştırılıyor.

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Kerem, Gradel, Henrique, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao (Luyindama), Nelsson, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne

Sivasspor - Galatasaray maçı 13 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'da başlayacak.

Sivasspor - Galatasaray maçı 13 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Koronavirüsü yendi, kadroya girdi! Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Koronavirüsü yendi, kadroya girdi! Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

 Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Galatasaray'ı dişli rakipler bekliyor

Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Galatasaray'ı dişli rakipler bekliyor

 Arda Turan gibi Kerem'i de alıyorlar! İspanyol devinden rekoru kıracak bedel

Arda Turan gibi Kerem'i de alıyorlar! İspanyol devinden rekoru kıracak bedel

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title