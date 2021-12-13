Sivasspor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Sivasspor - Galatasaray maç sonucu!
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Galibiyet hasretini 5 maça çıkaran sarı-kırmızılılar 23 puanda kaldı ve 9. sıraya geriledi. Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni Fernando Muslera, 80. dakikada Sivasspor'un attığı gol öncesi Luyindama'yla çarpışarak sakatlandı. Acılar içinde yerde kalan Uruguaylı kaleci sedyeyle sahayı terk etti.
Avrupa'da fırtınalar estiren Galatasaray, Süper Lig'de kan kaybetmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup olarak lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada farkı eritmeyi başaramadı.
SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Galibiyet hasretini 5 maça çıkaran sarı-kırmızılılar 23 puanda kaldı ve 9. sıraya geriledi.
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