Sivasspor, Galatasaray maçı için İstanbul'da

Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, İstanbul'a ulaştı.

Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, İstanbul'a ulaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan ve 19 kişilik kafilenin bulunduğu uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde bugün son antrenmanını yapacak kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra kampa girecek.

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya