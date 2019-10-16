Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını devam etti

16.10.2019 14:46

SÜPER Lig'in 8'nci haftasında cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor , hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Antrenmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve ülkesinin milli takımında bulunan Aaron Appindangoye katılmadı. Kırmızı-beyazlı ekibi ziyaret eden Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, antrenmanda futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirerek, baklava ikram etti.

Yarın sabah saatlerinde Sivas'ta yapacağı antrenmanın ardından kırmızı-beyazlılar, Galatasaray maçı için hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Kaynak: DHA

- Sivas