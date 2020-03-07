Sivasspor, Galatasaray karşılaşması hazırlıklarını tamamladı
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.
Kaynak: AA