Sivasspor, Galatasaray karşılaşması hazırlıklarını tamamladı

07.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:04

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Kaynak: AA