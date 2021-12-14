Sivasspor, Galatasaray'ı 935 gün sonra yendi! - Haberler Spor
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Sivasspor, Galatasaray'ı 935 gün sonra yendi!

Sivasspor, Galatasaray'ı 935 gün sonra yendi!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ı en son 24 Mayıs 2019'da yenen DG Sivasspor, rakibini 935 sonra mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'ı en son 24 Mayıs 2019'da yenen DG Sivasspor, rakibini 935 sonra mağlup etmeyi başardı.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında dün Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kırmızı-beyazlılar rakibini tam 2 yıl 6 ay sonra yenmiş oldu. Galatasaray'ı 24 Mayıs 2019'da sahasında 4-3'lük skorla aldığı galibiyetten sonra 5 resmi maçta mağlup edemeyen Sivasspor, rakibini 935 gün sonra yenerek bu kötü seriye son verdi.

Yiğidolar, 2019'daki galibiyetten sonra sarı-kırmızılı ekiple oynadığı 4 müsabakada 2 kez yenilmiş, 2 defa da berabere kalmıştı. - SİVAS

Sivasspor, Galatasaray'ı 935 gün sonra yendi!

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