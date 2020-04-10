Sivasspor: "Futbolu özledik" DG Sivasspor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, futbola duyulan özlemi dile getirdi.

DG Sivasspor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, futbola duyulan özlemi dile getirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ligler askıya alınmıştı. Futbolun akıbeti belirsizliğini korumaya devam ederken, Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor Kulübü sosyal medya hesaplarından futbola duyulan özlemle ilgili paylaşımda bulundu.

Futbolcuların sevinç fotoğraflarının olduğu paylaşımda, "Evet, biz de sizin kadar özledik! Birlikte başaracağız" ifadesi kullanıldı.

Kulüp tarafından yapılan paylaşım kısa sürece yüzlerce beğeni topladı.

(İHA)

Kaynak: İHA