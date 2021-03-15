Sivasspor futbol okulu yeniden başlıyor

Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen Sivasspor Futbol Okulu yeniden başlıyor.

DG Sivasspor Kulübü, korona virüs sebebiyle ara verilen futbol okulunun yeniden başlayacağını duyurdu. 20 Mart Cumartesi günü başlayacak olan futbol okulunda eğitimlerin Uğur Çiftçi Spor Kompleksi'nde yapılacağı açıklandı.

Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 doğumlu çocuklara spor yaptırmak, futbol eğitimi vermek, temel futbol eğitimini almış çocukları doğal yetenekleri doğrultusunda Sivasspor'umuza ve Sivas amatör futboluna kazandırmak amacıyla açılan ve salgın nedeniyle ara verilen futbol okulumuz yeniden eğitime başlıyor. Futbol okulumuz; 20 Mart'ta Uğur Çiftçi Spor Kompleksi'nde eğitimlere başlayacak. Cumartesi ve pazar günleri 2009-2010 doğumlular saat 09.00'da, 2011-2012 doğumlular 10.00'da ve 2013-2015 doğumlular ise 11.00'de eğitim alacak. Yıl boyu devam eden futbol okulumuza dileyen herkes istediği tarihte kayıt yaptırabilecektir. Aidat ücreti aylık 100 liradır." - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı