Sivasspor futbol okulu eğitimine ara verdi!
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Sivasspor futbol okulu eğitimine ara verdi!

Sivasspor futbol okulu eğitimine ara verdi!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor Kulübü, artan korona vakaları nedeniyle "Sivasspor Merkez Futbol Okulu'nun" eğitimine ara verdiğini duyurdu.

DG Sivasspor Kulübü, artan korona vakaları nedeniyle "Sivasspor Merkez Futbol Okulu'nun" eğitimine ara verdiğini duyurdu.

Bir süre açılan Sivasspor Futbol Okulu yeniden eğitimine ara verdi. Konu ile ilgili Sivasspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde artan korona vakaları nedeniyle ramazan ayı ile birlikte "Kısmi Kapanma" uygulaması hayata geçirildi. Alınan önlemler gereği, Sivasspor Merkez Futbol Okulu eğitimlerine 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar ara veriyoruz. Tüm sporcularımıza saygıyla duyurulur." - SİVAS

Sivasspor futbol okulu eğitimine ara verdi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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