Sivasspor, Paul Pogba'nın Ağabeyi Florentin Pogba ile Anlaşmaya Vardı

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala hareketli saatler yaşayan takımlardan bir tanesi de Sivasspor. Özellikle savunma bölgesine takviye yapmayı planlayan Yiğidolar'da bir süredir gündeme gelen isim dünyaca ünlü yıldız Paul Pogba'nın ağabeyi Florentin Pogba'yı kadrosuna kattı.

Küme düşen Gençlerbirliği'nden ayrıldıktan sonra bonservisini eline alan ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren 28 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve transferin imzaya kaldığı belirtildi.

SİVASSPOR FORMASI GİYMİŞTİ

Yaz döneminde hazırlıklarını sürdürürken idmanlarda Sivasspor forması giyen Pogba, Yiğidolar'da oynamayı çok istediğini göstermişti.