Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde çıktığı son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan Sivasspor, Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor.

Geride kalan süreçte 4. haftayı bay geçen Sivas ekibi, yaptığı 18 maçın 5'ini kazandı, 8'inde berabere kaldı ve 5'ini kaybetti. Kırmızı-beyazlılar, bu kulvarda 23 puan topladı.

Puan cetvelinde 12. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Fenerbahçe ise 38 puanla aynı puandaki lider Beşiktaş'ın ardından averajla 2. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer