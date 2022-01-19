Sivasspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışta
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında 22 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.
Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt Tribün: 100 TL
Maraton Tribünü: 60 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 30 TL
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
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