Sivasspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışta - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışta

Sivasspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında 22 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.

Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt Tribün: 100 TL

Maraton Tribünü: 60 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 30 TL

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışta

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Türk Lirası, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title