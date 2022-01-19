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Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor- Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 22 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr adresinden ve Passolig kart gişelerinde satışa sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, bilet fiyatlarının 1. kategori 100 lira, 2. kategori 60 lira, 3. kategori 30 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, 4 Eylül Stadyumu, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Haber

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