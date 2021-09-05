Sivasspor, Fenerbahçe maçına yoğun tempoda hazırlanıyor
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Sivasspor, Fenerbahçe maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Haberler | Spor

- Sivasspor, Fenerbahçe maçına yoğun tempoda hazırlanıyor DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

- Sivasspor, Fenerbahçe maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

SİVAS - DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 4. hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çabukluk ve şut çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlığı bulunan Caner Osmanpaşa ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar akşam ise U19 Takımı ile antrenman maçı yapacak. Karşılaşma basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilecek.

Sivasspor, Fenerbahçe maçına yoğun tempoda hazırlanıyor
Sivasspor, Fenerbahçe maçına yoğun tempoda hazırlanıyor
Sivasspor, Fenerbahçe maçına yoğun tempoda hazırlanıyor
Sivasspor, Fenerbahçe maçına yoğun tempoda hazırlanıyor
Sivasspor, Fenerbahçe maçına yoğun tempoda hazırlanıyor
Sivasspor, Fenerbahçe maçına yoğun tempoda hazırlanıyor
Sivasspor, Fenerbahçe maçına yoğun tempoda hazırlanıyor
Sivasspor, Fenerbahçe maçına yoğun tempoda hazırlanıyor
Sivasspor, Fenerbahçe maçına yoğun tempoda hazırlanıyor
Sivasspor, Fenerbahçe maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep

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