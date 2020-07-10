Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
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Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
10.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:32

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

(Oğuzhan Sarzep - Onur Erden/İHA)

Kaynak: İHA

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