Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
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Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Demir Grup Sivasspor, İstanbul'da yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Demir Grup Sivasspor, İstanbul'da yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma, açma ve germe hareketleriyle başladı.

Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.30'da Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Mücadelede hakem Halis Özkahya görev yapacak.

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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