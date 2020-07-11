Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı olarak kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmanın bir bölümünü Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulüp başkan vekili Erdal Sarılar ile asbaşkan Faruk Taşseten de izledi.

Sivasspor, uçakla İstanbul'a giderek kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Kaynak: AA