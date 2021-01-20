Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Sivasspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Yeni 4 Eylül Stadı, Sivas'da oynanacak. Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Sivasspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Hazırlıkların devam ettiği Sivasspor ve Fenerbahçe maçı ne zaman? Sivasspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Sivasspor - Fenerbahçe maçı detayları haberimizde yer almaktadır.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor-Fenerbahçe Maçı 21 Ocak Perşembe günü oynanacak. Sivasspor-Fenerbahçe Maçı 19:00'de başlayacak.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.