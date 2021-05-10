SPOR Sivasspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'da

SPOR Sivasspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'daİbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in 41'inci haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, İstanbul'a geldi.