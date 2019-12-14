Sivasspor-Fenerbahçe maçı için ek otobüs seferi

14.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:24

Sivas Belediyesi, DG Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlar için ek otobüs seferleri düzenleyecek.



Sivas Belediyesi maç öncesi trafikte yaşanması muhtemel sıkıntıların önüne geçmek adına bir dizi tedbirler alacak. Şehir içi taşımacılık yapan Özel Halk Otobüslerinde ek seferlerle sorunları ortadan kaldırmayı amaçlayan belediye, Kent Meydanı ve Stadyum arasında ek seferler düzenleyecek.



Stadyum bölgesine taşıma yapan Gültepe otobüsleri haricinde 40 otobüsle taraftarlar taşıyacak. Jandarma binası önünden stadyuma servis yapacak olan Özel Halk Otobüsleri saat 14.30 itibariyle seferlerine başlayacak. Maç sonunda ise saat 19.30'a kadar Kent Meydanı'na seferler devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İHA