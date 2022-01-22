Sivasspor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Ocak Cumartesi Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?

Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Sivasspor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Ocak Sivasspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Sivasspor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Ocak Sivasspor - Fenerbahçe maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...

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DG SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 16:00 'da başladı.

DG SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

DG SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam etmektedir. Maçta 1-1 eşitlik devam ediyor.

DG SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maç 1-1 oldu. Maçta atılan goller şöyle:

Fenerbahçe'nin golleri:

18. dakika : Miha Zajc

Sivasspor'un golleri:

74. dakika : Pedro Henrique Konzen Medina da Silva

DG SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

DG SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

DG SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

ALPER ULUSOY(Hakem)

VOLKAN AHMET NARİNÇ(1. Yardımcı Hakem)

DENİZ CANER ÖZARAL(2. Yardımcı Hakem)

TURGUT DOMAN(Dördüncü Hakem)

VOLKAN BAYARSLAN(VAR)

ESAT SANCAKTAR(AVAR)

KUTLUHAN BİLGİÇ(AVAR)

TÜRKAY GÜDÜ(Gözlemci)

MUSTAFA YILMAZ(Temsilci)

HASAN ALDI(Temsilci)

ERHAN ŞAHİN(Temsilci)

SİVAS'TA EKSİK ÇOK

Sivasspor geçen hafta Göztepe'ye kaybetti. 30 puanla 11. sırada bulunan Yiğido, artık çıkışa geçip, üst sıralara tırmanmak istiyor. Sivas'ta sakatlıkları bulunan Hakan Arslan, Jorge Felix, Fredrik Ulvestad ve Leke James, Sarı-Lacivertliler karşısında takımdaki yerini alamayacak. Milli görevde olan Max Gradel ve Fayçal Fajr'in yanı sıra Göztepe maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Atakan Kesgin de bugün sahaya çıkamayacak.

İlk 11'ler:

Sivasspor : Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Özkan, Koray, Cofie, Erdoğan, Pedro Henrique, Yatabare

Fenerbahçe : Berke, Nazım, Min Jae, Serdar, Novak, Osayi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Valencia, Serdar Dursun

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