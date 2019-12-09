Sivasspor-Fenerbahçe maç biletleri satışta
DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.
DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.
Süper Lig'in 15. hafta maçında 15 Kasım Pazar günü saat 16.30'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor'da karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo Mobil APP uygulaması ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde yapılacak.
Bilet fiyatları şöyle:
1. Kategori (VIP) 65 TL
2. Kategori (Maraton) 49 TL
3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 32,5 TL
Misafir tribünü 42 TL - SİVAS