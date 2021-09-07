Sivasspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü
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Sivasspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

İdman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise yarım sahada çift kele maç yaptı.

Antrenmanda yeni transfer Fredrik Ulvestad de yer aldı.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, 12 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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