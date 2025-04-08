Sivasspor Fenerbaçe muhtemel 11'ler! Sivasspor Fenerbaçe kadrolar açıklandı mı?

Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir takıma karşı oynayacaklarını ifade etti. Ligde kalan bütün maçların zor olduğunu belirten Çalımbay, "Zor bir takımla, şampiyonluğa oynayan bir takımla oynuyoruz. Bizim de şampiyonluk değerinde maçlarımız var. Bizim için her maç bir final maçı, bu maçlar da aynı şekilde." dedi. Sivasspor Fenerbaçe muhtemel 11'ler belli oldu mu? Sivasspor Fenerbaçe kadrolar açıklandı mı?

SİVASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında aldığı galibiyetin ardından Süper Lig 31. haftasında Sivasspor ile karşılaşmaya hazırlanıyor. 13 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak bu önemli mücadelede sarı lacivertli ekip Galatasaray ile arasındaki farkı kapatmak ve zirveye yerleşmek için mücadele edecek.

SİVASSPOR FENERBAÇE MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Skriniar, Djiku, Mert, Amrabat, Fred, Szymanski, Maxi, Tadic, Dzeko

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçının yayın bilgileri henüz resmi olarak açıklanmadı ancak Süper lig maçları beIN Sports kanalında yayınlanıyor. 13 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleşecek mücadele futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.