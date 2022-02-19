Sivasspor, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26. hafta maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım idmanın ardından İstanbul'a giderek kampa girecek. - SİVAS