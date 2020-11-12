Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
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Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

12.11.2020 18:57 | Son Güncelleme: 12.11.2020 21:00
Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de 8. haftanın ardından milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde top başı yaparak Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Yiğidolar dayanıklılık koşusu yaptı. Milli takımlarında bulunan Fayçal Fajr, Max Gradel, Samba Camara ve Casimir Ninga idmanda yer almadı.

Diğer yandan antrenmanın ardından futbolcu Arouna Kone için sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Kone, antrenman sahasında kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriğini kabul etti.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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