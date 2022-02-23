Sivasspor - Fatih Karagümrük maç biletleri satışta
İhlas Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
DG Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
DG Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Sivasspor ile Fatih Karagümrük arasında 2 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.
Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:
VIP Alt Tribün: 30 TL
Maraton Tribünü: 20 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 10 TL
(Oğuzhan Sarzep-İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel