Sivasspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün İstanbul'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak Demir Grup Sivasspor, daha sonra maç saatini beklemeye başlayacak.
Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde üç futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmıştı.
Kırmızı-beyazlılarda Fatih Karagümrük maçı öncesi Jorge Felix, Aaron Appindangoye ve Serhiy Rybalka'nın sakatlığı sürüyor.
Sivasspor 8 puanla puan cetvelinde 15. sırada yer alırken, Fatih Karagümrük ise 12 puanla 5. sırada bulunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer