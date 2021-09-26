Sivasspor evindeki galibiyet hasretini 4 maçın ardından sonlandırdı - Haberler Spor
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Sivasspor evindeki galibiyet hasretini 4 maçın ardından sonlandırdı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Spor
Sivasspor evindeki galibiyet hasretini 4 maçın ardından sonlandırdı

Süper Lig'de dün evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenen Demir Grup Sivasspor, bu sezon iç sahada yaşadığı galibiyet hasretini sona erdirdi.

SİVAS (AA) - Süper Lig'de dün evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenen Demir Grup Sivasspor, bu sezon iç sahada yaşadığı galibiyet hasretini sona erdirdi.

Ligde en son geçen sezonun son haftasında iç sahada Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu sezon evinde çıktığı 3 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

Ligin ilk haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen Sivas temsilcisi, 3. haftada Göztepe ile 2-2, 5. haftada Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 7. haftasında dün Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup eden kırmızı-beyazlıların, evindeki galibiyet hasreti de son buldu.

Sivasspor, ligde iç sahada çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puan topladı.

Kırmızı-beyazlılar, evinde rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde ise 4 gole engel olamadı.

AA / Serhat Zafer - Spor Haberleri
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