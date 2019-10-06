Sivasspor evinde yine kaybetmedi

06.10.2019 23:20

Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, bu sezon iç sahadaki 3'üncü galibiyetini elde etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sezon sahasında oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inde berabere kaldı. İç sahadaki 4 maçlık periyotta 10 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde ise 3 gol gördü.

Lige evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek başlayan Sivas temsilcisi, üçüncü haftada konuk ettiği Gazişehir Gaziantep'le 1-1 berabere kalırken, 5. haftadaki iç saha maçında da Trabzonspor'u 2-1 yenme başarısı gösterdi.



Sivasspor, evindeki son yenilgisini geride kalan sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla almıştı.

Mert Hakan 3. golünü attı

Kırmızı-beyazlıların orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, MKE Ankaragücü karşısında attığı 2 golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Sezonun ilk maçında Sivasspor'un Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada gol atma başarısı gösteren Mert Hakan, bu sezon kırmızı-beyazlı formayla 3. golüne imza attı.

Sivasspor'da geride kalan 7 haftada Fernando (3), Mert Hakan Yandaş (3), Mustapha Yatabare (3), Arouna Kone (1), Emre Kılınç (1) ve Uğur Çiftçi (1) gol sevinci yaşadı.

Galatasaray maçı hazırlıkları cuma günü başlayacak

Sivasspor'da, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle lige verilen ara dolayısıyla teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolculara 4 gün izin verdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, 11 Ekim Cuma günü saat 17.00'de kulüp tesislerinde toplanarak, 8. haftada deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

Kaynak: AA