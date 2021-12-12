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Sivasspor evinde yenilmiyor

Sivasspor evinde yenilmiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de yarın Galatasaray'u konuk edecek olan Sivasspor, iç sahada başarılı bir grafik çizdi.

Spor Toto Süper Lig'de yarın Galatasaray'u konuk edecek olan Sivasspor, iç sahada başarılı bir grafik çizdi. Kırmızı-beyazlı ekip, sahasında oynadığı son 7 maçta yenilmedi.

Süper Lig'in 16. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak Sivasspor, bu sezon iç sahada aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Yiğidolar, Süper Lig'de bu sezon iç sahada yaptığı 8 maçta; 2 galibiyet, 5 beraberlik alırken sadece 1 kez yenildi. Sahasında sadece Konyaspor'a 1-0 kaybeden Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı 7 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

Sivasspor'un bu sezon sahasında oynadığı maçlar ve skorları şöyle:

Sivasspor-Konyaspor: 0-1

Sivasspor-Göztepe: 2-2

Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1

Sivasspor-Karagümrük: 4-0

Sivasspor-Antalyaspor: 2-2

Sivasspor-Adana Demirspor: 1-1

Sivasspor-Giresunspor: 0-0

Sivasspor-Hatayspor: 4-0 - SİVAS

Sivasspor evinde yenilmiyor

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