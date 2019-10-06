Sivasspor evinde yenilmiyor

D.G. Sivasspor, sahasında oynadığı 4 maçta da yenilmedi.

06.10.2019 17:48
Sivasspor evinde yenilmiyor

D.G. Sivasspor, sahasında oynadığı 4 maçta da yenilmedi.


Bu sezon sahasında oynadığı Beşiktaş, Trabzonspor maçından galibiyetle Gaziantep maçından beraberlikle ayrılan Sivasspor, bugün evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü de 3-1 mağlup ederek, evindeki yenilmezliğini sürdürdü.


MKE Ankaragücü karşısında ilk yarısını 1-1 beraberlikle kapadığı maçtan ikinci yarıdaki oyunu ile 3-1 galip ayrılmayı başaran Sivasspor, sahasındaki 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek, başarılı bir performans sergiledi.


Ankaragücü galibiyeti ile ligde 12 puanla ikinci sıraya yükselen Sivasspor, Konyaspor'dan ikincilik koltuğunu devraldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.