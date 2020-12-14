Sivasspor evinde galibiyete hasret kaldı
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Sivasspor evinde galibiyete hasret kaldı

14.12.2020 21:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:40
Sivasspor evinde galibiyete hasret kaldı

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un iç sahadaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un iç sahadaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Sahasındaki maçlarda ilk olarak 1. haftada Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, 3. haftada MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı. Ligin 6. haftasında Çaykur Rizespor'a 2-0, 8. haftada Galatasaray'a 2-1 ve 10. haftada Göztepe'ye 1-0 ve 12. hafta müsabakasında Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Sivasspor, evindeki 6 maçta da galip gelemedi.

Sivasspor, iç sahada rakip fileleri 1 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlıların iç saha maçlarında tek golünü Galatasaray karşısında savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa kaydetti.

Sivasspor, Süper Lig'deki son iç saha galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında 2-0'lık skorla Gençlerbirliği karşısında almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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