Sivasspor Espor TESFED turnuvasına katılacak CS: GO takımını duyurdu!

Sivasspor Espor CS: GO sahnesinde!

Ülkemizin köklü spor kulüplerinden biri olan Sivasspor'un espor kolu Sivasspor Espor TESFED turnuvasına katılacak CS: GO takımını duyurdu. Sivasspor Espor turnuvaya bomba gibi geliyor!

Organizasyon CS: GO sahnesine de TESFED turnuvası aracılığıyla girmiş oldu. Ülkemizde CS: GO'ya verilen değer gün geçtikçe azalıyor olsa da bazı takımların bu şekilde oyunculara destek vermesi takdir edilesi bi durum.

Organizasyonun anlaştığı CS: GO kadrosu ise şu şekilde:

Alim "-Gnimoh" Hoso

Doğukan H. "dohaN" Akbaba

Mehmet "Niyetsze" Atay

Hamza "MHamza" Yıldırım

Emrecan "RozehNN" Kılıç

Keremcan "Salvador" Öztürk

Semih "SpoxY" Çakmak (Koç)

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, TESFED turnuvasında başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros