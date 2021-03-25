Sivasspor Espor PUBG Mobile takımını açıkladı
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Sivasspor sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Espor PUBG Mobile takımını duyurdu. Sivasspor Espor takımı PUBG Mobile takımı kadrosunu açıklamış oldu.
Sivasspor mobil oyunlar arasında en popüler biçimde yer alan PUBG Mobile de takım kurduklarını resmen açıkladı. Espor arenasında farklı alanlarda boy gösteren Sivasspor Espor, yeni takımını sosyal medyadan duyurdu. PUBG Mobile'da takım kurduklarını söyleyen ekip, takımda yer alacak oyuncuların isimlerinde açıkladı.
Sosyal medyadan aktardıkları mesajda: "Kadromuzu siz sevgili taraftarımıza duyurmaktan çok mutluyuz işte karşınızda Sivasspor Pubg Mobile takımımız" ifadelerine yer verdi.
SİVASSPOR PUBG MOBILE TAKIM KADROSU
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