Sivasspor, Erzurum maçına hazır
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Sivasspor, Erzurum maçına hazır

- Sivasspor, Erzurum maçına hazır Süper Lig'in 2. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

19.09.2020 13:05 | Son Güncelleme: 19.09.2020 13:36

- Sivasspor, Erzurum maçına hazır

SİVAS - Süper Lig'in 2. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeni sezonun ilk deplasmanına Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında çıkacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Erzurum Büyükşehir Belediye Yüksek İrtifa Merkezi'nde yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından top kampa, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Sivasspor yarın saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Serkan Tokat görev yapacak.

Sivasspor, Erzurum maçına hazır

Kaynak: İHA

IHA Editörü - OĞUZHAN SARZEP
OĞUZHAN SARZEP
IHA Editörü
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