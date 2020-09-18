Sivasspor, Erzurum'a gitti DG Sivasspor, yeni sezonun ilk deplasman maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maç için karayolu ile Erzurum'a gitti.

DG Sivasspor, yeni sezonun ilk deplasman maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maç için karayolu ile Erzurum'a gitti. Süper Lig'in 2. hafta maçında pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Sivasspor, öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 23 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak karayoluyla Erzurum'a hareket etti. Kırmızı-beyazlı ekip yarın Erzurum'da yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - SİVAS Kaynak: İHA