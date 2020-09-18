Sivasspor, Erzurum'a gitti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivasspor, Erzurum'a gitti

DG Sivasspor, yeni sezonun ilk deplasman maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maç için karayolu ile Erzurum'a gitti.

Sivasspor, Erzurum'a gitti
18.09.2020 14:38 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:43

DG Sivasspor, yeni sezonun ilk deplasman maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maç için karayolu ile Erzurum'a gitti.

Süper Lig'in 2. hafta maçında pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Sivasspor, öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 23 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak karayoluyla Erzurum'a hareket etti. Kırmızı-beyazlı ekip yarın Erzurum'da yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Donald Trump Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Aytaç Ağırlar İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Arda Turan Tamer Tuna Eddie Newton Josef De Souza
Daha Fazla Uefa Kaza Karar Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor, Erzurum'a gitti - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 14:45:43. #1.14#
title