Sivasspor, Dinamo Batumi'yi ağırlayacak
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Sivasspor, Dinamo Batumi'yi ağırlayacak

Sivasspor, Dinamo Batumi'yi ağırlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile sahasında karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 18. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile sahasında karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 18. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Sivasspor, yarın Dinamo Batumi'yi ağırlayacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

2 EKSİK VAR

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 2 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye ve izinli Pedro Henrique, Dinamo Batumi karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

AVRUPA'DAKİ 18. KARŞILAŞMA

Sivasspor, sahasında oynayacağı Dinamo Batumi mücadelesiyle birlikte Avrupa Kupaları'ndaki 18. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 17 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 19 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 30 gole engel olamadı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor, Dinamo Batumi'yi ağırlayacak
Sivasspor, Dinamo Batumi'yi ağırlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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