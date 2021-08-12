Sivasspor - Dinamo Batumi maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Dinamo Batumi hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi rövanş maçında Sivasspor Dinamo Batumi ile karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan temsilcimiz kendi evinde alacağı skorla yoluna devam etmek istiyor. Peki, Sivasspor - Dinamo Batumi maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Dinamo Batumi hangi kanalda? Sivasspor - Dinamo Batumi hangi kanalda yayınlanacak?