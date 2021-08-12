Sivasspor - Dinamo Batumi maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Dinamo Batumi hangi kanalda?
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Sivasspor - Dinamo Batumi maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Dinamo Batumi hangi kanalda?

Sivasspor - Dinamo Batumi maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Dinamo Batumi hangi kanalda?
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UEFA Konferans Ligi rövanş maçında Sivasspor Dinamo Batumi ile karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan temsilcimiz kendi evinde alacağı skorla yoluna devam etmek istiyor. Peki, Sivasspor - Dinamo Batumi maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Dinamo Batumi hangi kanalda? Sivasspor - Dinamo Batumi hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi rövanş maçında Sivasspor Dinamo Batumi ile karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan temsilcimiz kendi evinde alacağı skorla yoluna devam etmek istiyor. Peki, Sivasspor - Dinamo Batumi maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Dinamo Batumi hangi kanalda? Sivasspor - Dinamo Batumi hangi kanalda yayınlanacak?

SİVASSPOR - DİNAMO BATUMİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İki takımın karşılaşacakları UEFA Konferans Ligi rövanş mücadelesi 12 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 21:00'de başlayacak. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler maçı TRT Spor ekranlarından canlı izleyebilecekler.

SİVASSPOR - DİNAMO BATUMİ MAÇI SAAT KAÇTA?

21:00 Sivasspor - Dinamo Batumi TRT Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme

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