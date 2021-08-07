Sivasspor, Dinamo Batumi maçı hazırlıklarına başladı
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Sivasspor, Dinamo Batumi maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Dinamo Batumi maçı hazırlıklarına başladı
Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Dinomo Batumi'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin rövanş hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Dinomo Batumi'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin rövanş hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'yi ilk maçta 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, 1 günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak kulüp tesislerinde saat 17.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan idman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman 3 grup halinde yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Sakatlığı bulunan Erdoğan Yeşilyurt, Samba Camara ve Isaac Cofie ise fizyoterapist eşliğinde takımımızdan ayrı olarak çalıştı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla Dinamo Batumimaçının hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor ile Dinamo Batumi arasındaki rövanş maçı 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Sivasspor, Dinamo Batumi maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Dinamo Batumi maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Dinamo Batumi maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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