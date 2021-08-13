Sivasspor-Dinamo Batum maçının ardından - Mecnun Otyakmaz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor-Dinamo Batum maçının ardından - Mecnun Otyakmaz

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Batum ile uzatmalarda 1-1 berabere kalarak ilk maçtaki skor avantajıyla play-off turuna yükselen Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, sonucun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Batum ile uzatmalarda 1-1 berabere kalarak ilk maçtaki skor avantajıyla play-off turuna yükselen Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, sonucun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Otyakmaz, maç sonu stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dinamo Batum'un tehlikeli bir takım olduğunu bildiklerini ve ona göre hazırlandıklarını belirterek, "Çok zor maç oldu gerçekten ama son 15 dakikada oynadığımız futbol turu bize getirmeye yetti. Keşke daha önceden bulsaydık golü de böyle stresli bir karşılaşma olmasaydı. Bu da güzel. Tebrik ediyorum oyuncu arkadaşlarımızı, teknik heyetimizi. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz." diye konuştu.

Play-off turunda Kopenhag ile eşleştiklerini hatırlatan Otyakmaz, "Bu maçta eksik mevkilerimizde biraz aksama oldu. Onun haricinde biz de yavaş yavaş üstüne koyarak ilerliyoruz. En yakın sürede de hazır olacağımızı düşünüyorum. Önümüzde Konyaspor ve Kopenhag maçları var. Daha sonra eksiklerimiz de takıma katılacak. Dolayısıyla daha iyi bir takım olacağız. Daha iyi bir takım izleteceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Otyakmaz, Galatasaray ve Trabzonspor'un da turu geçtiklerini anımsatarak, "Bizimle birlikte Galatasaray ve Trabzonspor'un da Avrupa'da devam ediyor olması ülkemiz adına çok sevindirici. Bütün takımlarımızı tebrik ediyorum tur atladıkları için. İnşallah hepimiz gruplara kalırız." değerlendirmesinde bulundu.

Sivasspor-Dinamo Batum maçının ardından - Mecnun Otyakmaz
Sivasspor-Dinamo Batum maçının ardından - Mecnun Otyakmaz
Sivasspor-Dinamo Batum maçının ardından - Mecnun Otyakmaz
Sivasspor-Dinamo Batum maçının ardından - Mecnun Otyakmaz

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Batum ile uzatmalarda 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ilk maçtaki skor...
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Batum ile uzatmalarda 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ilk maçtaki skor...
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, play-off turuna...
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, play-off turuna...
Son dakika haberi... UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Molde'ye penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Trabzonspor,...
Son dakika haberi... UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Molde'ye penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Trabzonspor,...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Berdan Mardini Şahan Gökbakar
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivasspor-Dinamo Batum maçının ardından - Mecnun Otyakmaz - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 02:06:54. #1.14#

title