Sivasspor-Dinamo Batum maçının ardından

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Batum ile uzatmalarda 1-1 berabere kalarak ilk maçtaki skor avantajıyla play-off turuna yükselen Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, sonucun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Batum ile uzatmalarda 1-1 berabere kalarak ilk maçtaki skor avantajıyla play-off turuna yükselen Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, sonucun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Otyakmaz, maç sonu stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dinamo Batum'un tehlikeli bir takım olduğunu bildiklerini ve ona göre hazırlandıklarını belirterek, "Çok zor maç oldu gerçekten ama son 15 dakikada oynadığımız futbol turu bize getirmeye yetti. Keşke daha önceden bulsaydık golü de böyle stresli bir karşılaşma olmasaydı. Bu da güzel. Tebrik ediyorum oyuncu arkadaşlarımızı, teknik heyetimizi. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz." diye konuştu.

Play-off turunda Kopenhag ile eşleştiklerini hatırlatan Otyakmaz, "Bu maçta eksik mevkilerimizde biraz aksama oldu. Onun haricinde biz de yavaş yavaş üstüne koyarak ilerliyoruz. En yakın sürede de hazır olacağımızı düşünüyorum. Önümüzde Konyaspor ve Kopenhag maçları var. Daha sonra eksiklerimiz de takıma katılacak. Dolayısıyla daha iyi bir takım olacağız. Daha iyi bir takım izleteceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Otyakmaz, Galatasaray ve Trabzonspor'un da turu geçtiklerini anımsatarak, "Bizimle birlikte Galatasaray ve Trabzonspor'un da Avrupa'da devam ediyor olması ülkemiz adına çok sevindirici. Bütün takımlarımızı tebrik ediyorum tur atladıkları için. İnşallah hepimiz gruplara kalırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde