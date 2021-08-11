Sivasspor-Dinamo Batum maçına doğru
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Sivasspor-Dinamo Batum maçına doğru

Sivasspor-Dinamo Batum maçına doğru
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın sahasında Dinamo Batum'u konuk edecek Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, tek hedeflerinin kazanmak olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın sahasında Dinamo Batum'u konuk edecek Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, tek hedeflerinin kazanmak olduğunu söyledi.

Kırmızı-beyazlı takımın kulüp başkanı Otyakmaz, takımın antrenmanı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk maçta geriden gelip 2-1 kazandıklarını ve rövanş için avantaj elde ettiklerini hatırlatarak, "Ancak rakibimiz çok tehlikeli ve formda bir takım. Rakibimizin güçlü olduğunu biliyoruz ve ona göre hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah taraftarımızı ve milletimizi sevindirecek bir sonuç alacağız." diye konuştu.

Gürcistan temsilcisiyle oynayacakları karşılaşmayı çok önemsediklerini vurgulayan başkan Otyakmaz, "İlk hedefimiz, Dinamo Batum maçını kazanarak turu geçmek. Sonra da play-off etabını geçerek gruplara kalmak istiyoruz. Çünkü ekonomik açıdan iyi bir kazanç getiriyor ve takımın güçlenmesine katkı veriyor." ifadelerini kullandı.

Bu sene Süper Lig'in çetin mücadelelere sahne olacağını dile getiren ve bütün takımların iyi kadro kurarak lige hazırlandıklarına dikkati çeken Otyakmaz, "Biz ilk 5'in içinde olmayı sevdik. Son 15-20 yıllık süre zarfı içinde de sanıyorum 5-6 kez ilk 5 içerisinde yer aldık. Dolayısıyla Sivasspor'un alışık olduğu bir yer. O yüzden yine ilk 5'in içerisinde yer almayı arzuluyoruz. Avrupa'da 3 maç oynadık. Bu ilk maçlarda transferi tamamlamak hedefimizdi. Bunu da büyük oranda başardık. Ülke milli takımında olan futbolcumuz da sonunda takıma katıldı. Fakat yine darbeye bağlı sakatlıklar biraz sorun oldu. Transferlerle bu açığı kapattığımızı ve hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Transferi de Eylül'ün 5'ine kadar olağanüstü bir şey olmazsa noktaladık." değerlendirmesinde bulundu.

Otyakmaz, Türkiye Futbol Federasyonunun statlara sadece Kovid-19 aşısı olanların alınacağı yönündeki kararının hatırlatılması üzerine, "Aşı olmayı herkese tavsiye ediyorum. Hepimiz aşımızı olduk. Ancak sadece aşılılar girecekse stada, kapasitenin biraz artırılması iyi olur. Madem herkes aşılı, kapasitenin yarı yarıya veya biraz daha üstüne çıkarılması gerekiyor. Ayrıca özellikle taraftarımıza aşı olmayı tavsiye ediyorum. Böylece stadyumlarda hem birlikte oluruz hem de bu salgının yayılım hızını azaltmış oluruz. Görüyoruz vaka oranı büyük oranda arttı ama bütün bunların çoğunluğunu aşı olmayanlar oluşturuyor." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan Sivasspor, Dinamo Batum karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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