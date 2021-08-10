SPOR Sivasspor'da Dinamo Batumi hazırlıkları sürüyor
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SPOR Sivasspor'da Dinamo Batumi hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Sivasspor'da Dinamo Batumi hazırlıkları sürüyorSİVAS, (DHA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü eleme turu rövanş maçında Dinamo Batumi ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

SPOR Sivasspor'da Dinamo Batumi hazırlıkları sürüyor

SİVAS, (DHA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü eleme turu rövanş maçında Dinamo Batumi ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 40 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmasıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise hücum ve savunma çalışmaları ile çift kale maç yaptı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan dönen Max Gradel ile sakatlıkları geçen Samba Camara, Isaac Cofie, Ahmet Oğuz ve Erdoğan Yeşilyurt da takımla birlikte çalıştı.

Demir Grup Sivasspor ile Dinamo Batumi 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'nda Ricardo de Burgos düdük çalacak.

SPOR Sivasspor'da Dinamo Batumi hazırlıkları sürüyor
SPOR Sivasspor'da Dinamo Batumi hazırlıkları sürüyor
SPOR Sivasspor'da Dinamo Batumi hazırlıkları sürüyor
SPOR Sivasspor'da Dinamo Batumi hazırlıkları sürüyor
SPOR Sivasspor'da Dinamo Batumi hazırlıkları sürüyor
SPOR Sivasspor'da Dinamo Batumi hazırlıkları sürüyor
SPOR Sivasspor'da Dinamo Batumi hazırlıkları sürüyor
SPOR Sivasspor'da Dinamo Batumi hazırlıkları sürüyor
SPOR Sivasspor'da Dinamo Batumi hazırlıkları sürüyor
SPOR Sivasspor'da Dinamo Batumi hazırlıkları sürüyor
SPOR Sivasspor'da Dinamo Batumi hazırlıkları sürüyor
SPOR Sivasspor'da Dinamo Batumi hazırlıkları sürüyor
SPOR Sivasspor'da Dinamo Batumi hazırlıkları sürüyor
SPOR Sivasspor'da Dinamo Batumi hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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